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Взвешивание UFC 129: Майя немного перевесил Усмана
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Взвешивание UFC 129: Майя немного перевесил Усмана 

Чемпионат.com 2 часа назад
19 мая в Сантьяго (Чили) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Nnight 129. Главным его событием станет поединок экс-претендента на титул Демиана Майи с Камару Усманом. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Майя оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 77,5 кг, в то время как вес Усмана составил 77,1 кг.
UFC Fight Nnight 129. Сантьяго. Взвешивание
Основной кард:
Демиан Майя (171 фунт) — Камару Усман (170 фунтов) Алекса Грассо (115) — Татьяна Суарес (115) Джаред Канонье (205) — Доминик Рейес (205) Диего Ривас (136) — Гуидо Чанетти (136) Вероника Мачедо (126) — Андреа Ли (125) Висент Люк (170) — Чед Лапрайс (171).
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