Криминальный бродяга вышел против бойца без правил

На ринг «Стрелки» может выйти любой желающий. Тут не вызывает удивление новичок, без страха смотрящий в глаза профессиональному спортсмену, но этот парень с темным прошлым сумел показать зрителям настоящий класс.

Звезды на плечах, серьезные замашки — ему не зря дали прозвище «Криминал». До начала схватки боец не выглядел впечатляюще — обычный парень, каких тысячи. Его соперник двигался более уверенно, да и сложение показывало, что он не привык пропускать тренировки.