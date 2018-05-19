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Криминальный бродяга вышел против бойца без правил
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Криминальный бродяга вышел против бойца без правил 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
На ринг «Стрелки» может выйти любой желающий. Тут не вызывает удивление новичок, без страха смотрящий в глаза профессиональному спортсмену, но этот парень с темным прошлым сумел показать зрителям настоящий класс.
Звезды на плечах, серьезные замашки — ему не зря дали прозвище «Криминал». До начала схватки боец не выглядел впечатляюще — обычный парень, каких тысячи. Его соперник двигался более уверенно, да и сложение показывало, что он не привык пропускать тренировки.
Схватка вышла впечатляющей. Но она даже рядом не стояла с перформансом Александра Емельяненко, который вышел на ринг и за пару секунд наказал самоуверенного американца.
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