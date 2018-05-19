Харитонов: к бою с Вязигином готовлюсь на высоте 3000 метров

24 мая в Санкт-Петербурге российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов выйдет в рейдж с «Череповецким Гигантом» Антоном Вязигиным. Бой станет главным событием турнира М-1 Challenge 92, который пройдёт в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. В интервью Харитонов рассказал, что гостей экономического форума ожидает на М-1 Арене настоящая зрелищная рубка, к которой он морально подготовился в горном уединении.

«В этот раз готовлюсь на высоте 3000 метров над уровнем моря, в Приэльбрусье. Специально ушёл в горы от суеты, чтобы побыть наедине с природой и сконцентрироваться на функциональной подготовке. Кислородное голодание само по себе полезно для организма. Задача — продышаться и восстановить силы горным воздухом. Тренировочный лагерь проходит отлично. Мне помогают готовиться спарринг-партнёры Азамат Мурзаканов и Денис Гончаренко. Также ещё много хороших ребят с нами тренируются.

Соперник в предстоящем бою молодой, перспективный, мотивированный и бьющий. Буду действовать по обстоятельствам и готовлюсь к любому развитию событий. Попаду в партер, значит буду бороться. Если Вязигин пойдёт в размен, то значит буду рубиться. Последнее будет идеальным для меня. Есть несколько тактических планов, всё зависит от того, как будет складываться бой", — рассказал Харитонов.