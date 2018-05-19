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Fight Nights: Никита Крылов жёстко вырубил Фабио Мальдонадо
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Fight Nights: Никита Крылов жёстко вырубил Фабио Мальдонадо 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Ростов-на-Дону, Россия. Никита Крылов (24-5) завоевал титул чемпиона Fight Nights в полутяжёлом весе, отобрав пояс у бразильца Фабио Мальдонадо (24-12) во втором по значимости поединке турнира Fight Nights Global 87.
Никита с самого начала завладел неоспоримым превосходством, методично избивая бразильца в стойке и партере. Но Фабио держался, а во втором раунде даже несколько раз опасно «огрызнулся» точными прямыми из глухой обороны. К этому времени его лицо заливала кровь из рассечений.
В одном из эпизодов второй пятиминутки Крылов сблизился с Мальдонадо и заключил его в клинч, захватил спину и, когда бразилец развернулся, всадил ему в голову короткий правый хук. Фабио свалился в нокаут.
В послематчевом интервью Никита изъявил желание провести следующий бой с легендарным бразильцем Витором Белфортом.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Крылов-Мальдонадо (появится позже)
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