Fight Nights: Никита Крылов жёстко вырубил Фабио Мальдонадо

Ростов-на-Дону, Россия. Никита Крылов (24-5) завоевал титул чемпиона Fight Nights в полутяжёлом весе, отобрав пояс у бразильца Фабио Мальдонадо (24-12) во втором по значимости поединке турнира Fight Nights Global 87.

Никита с самого начала завладел неоспоримым превосходством, методично избивая бразильца в стойке и партере. Но Фабио держался, а во втором раунде даже несколько раз опасно «огрызнулся» точными прямыми из глухой обороны. К этому времени его лицо заливала кровь из рассечений.

В одном из эпизодов второй пятиминутки Крылов сблизился с Мальдонадо и заключил его в клинч, захватил спину и, когда бразилец развернулся, всадил ему в голову короткий правый хук. Фабио свалился в нокаут.

В послематчевом интервью Никита изъявил желание провести следующий бой с легендарным бразильцем Витором Белфортом.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Крылов-Мальдонадо (появится позже)

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