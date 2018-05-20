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Куилли победил Хачатряна на турнире Fights Nights Global 87
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Куилли победил Хачатряна на турнире Fights Nights Global 87 

Чемпионат.com 26 минут назад
Ирландский боец смешанных единоборств Питер Куилли победил представителя Армении Давида Хачатряна на турнире Fight Nights Global 87. Куилли победил техническим нокаутом: бой был остановлен в конце первого раунда после того, как Хачатрян упал на ринг и пролежал несколько секунд. Сам Хачатрян хотел продолжать бой, но судьи решили остановить поединок.
Вечер боёв Fights Nights Global 87 проходит в Ростове-на-Дону в «КСК Экспресс». Ранее в титульном поединке россиянин Никита Крылов нокаутировал бразильца Фабио Мальдонадо.
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