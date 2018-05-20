Куилли победил Хачатряна на турнире Fights Nights Global 87 

Ирландский боец смешанных единоборств Питер Куилли победил представителя Армении Давида Хачатряна на турнире Fight Nights Global 87. Куилли победил техническим нокаутом: бой был остановлен в конце первого раунда после того, как Хачатрян упал на ринг и пролежал несколько секунд. Сам Хачатрян хотел продолжать бой, но судьи решили остановить поединок.
Вечер боёв Fights Nights Global 87 проходит в Ростове-на-Дону в «КСК Экспресс». Ранее в титульном поединке россиянин Никита Крылов нокаутировал бразильца Фабио Мальдонадо.