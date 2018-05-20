Ещё
Видео боя: Дэмиан Майя — Камару Усман
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео боя: Дэмиан Майя — Камару Усман 

Vringe.com 54 минуты назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира UFC Fight Night 129 по правилам ММА между Камару Усманом и Дэмианом Майя, который состоялся 19 мая 2018 года в Сантьяго (Чили). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве. Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Видео боя: Роналдо Соуза — Келвин Гастелум Минимум половина бойцов UFC сидит на стероидах — Нурмагомедов Чел Соннен: Емельяненко — подонок, он выбивает дерьмо из людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский чемпионат закончился мордобоем52
США и Канаду лишат чемпионатов63
Овечкин в шаге от катастрофы32
Знарку предложили вернуться24
Фанаты «Реала» массово отказались ехать на ЛЧ в Киев
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
03:14
Овечкин в шаге от катастрофы
Хоккей
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение