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Бой Олейника и Вердума может стать главным на турнире в Москве
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Бой Олейника и Вердума может стать главным на турнире в Москве 

Чемпионат.com 1 час назад
Главным поединком турнира UFC в Москве 15 сентября 2018 года может стать бой между Алексеем Олейником и Фабрисиу Вердумом, сообщает журналист MMAFighting Ариэль Хелвани.
В настоящий момент неизвестно ничего о возможных поединках на турнире в Москве. Ранее сообщалось о возможном участии в шоу чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона Конора Макгрегора, однако ситуация осложняется тем, что турнир в Москве будет входить в ветку Fight Night, которая не является основной в организации и практически исключает возможность титульных боёв.
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Шауб: я слышал, что Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре Нурмагомедов: переговоры о следующем бое на начальной стадии UFC 224: Нуньес и Пеннингтон показали равный вес, Олейник легче Албини
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