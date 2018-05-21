Бой Олейника и Вердума может стать главным на турнире в Москве 

Главным поединком турнира UFC в Москве 15 сентября 2018 года может стать бой между Алексеем Олейником и Фабрисиу Вердумом, сообщает журналист MMAFighting Ариэль Хелвани.
В настоящий момент неизвестно ничего о возможных поединках на турнире в Москве. Ранее сообщалось о возможном участии в шоу чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона Конора Макгрегора, однако ситуация осложняется тем, что турнир в Москве будет входить в ветку Fight Night, которая не является основной в организации и практически исключает возможность титульных боёв.