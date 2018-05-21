Макгрегор выразил уважение Дуэйну Джонсону

Джонсон ранее опубликовал в сети запись, в которой отметил, что ирландский боец очень трудолюбив и упорен в работе над собой, а также является одним из самых успешных бизнесменов в спорте.

"Спасибо, Скала. Твоя трудовая дисциплина вдохновляет меня, и мне это очень важно. Большое уважение, мой друг", — ответил 29-летний спортсмен.