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Макгрегор выразил уважение Дуэйну Джонсону
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Макгрегор выразил уважение Дуэйну Джонсону 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор ответил известному киноактеру Дуйэну Джонсону, передает "Советский спорт".
Джонсон ранее опубликовал в сети запись, в которой отметил, что ирландский боец очень трудолюбив и упорен в работе над собой, а также является одним из самых успешных бизнесменов в спорте.
"Спасибо, Скала. Твоя трудовая дисциплина вдохновляет меня, и мне это очень важно. Большое уважение, мой друг", — ответил 29-летний спортсмен.
Ранее сообщалось, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут провести бой в 2018 году.
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