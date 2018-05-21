Союз ММА России признан единственной аккредитованной федерацией смешанных единоборств в РФ 

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Союз смешанных единоборств (ММА) России признан единственной организацией в стране, получившей аккредитацию Объединенной международной федерации (IMMAF и WMMAA). Письмо, присланное в Союз ММА России, оказалось в распоряжении ТАСС.
Международная федерация ММА (IMMAF) и Всемирная ассоциация ММА (WMMAA) признали Союз ММА России единственной организацией, уполномоченной развивать этот вид спорта в России.
"IMMAF и WMMAA объявили о слиянии, направленном на глобальное объединение вида спорта, — говорится в сообщении. — Соглашение было достигнуто 16 января и подтверждено генеральными ассамблеями организаций 25 марта и 10 апреля. Объединение — это существенный шаг к признанию ММА олимпийским движением. Уведомляем вас, что Союз ММА России сейчас является единственной организацией в вашей стране, признанной международной федерацией".
Союз ММА России был создан в мае 2012 года, президентом организации является Федор Емельяненко. В сентябре 2012-го состоялся первый чемпионат страны по ММА и организация была принята в постоянные члены WMMAA. В 2014 году Союз ММА России был аккредитован в министерстве спорта. Также существует Федерация ММА России, возглавляемая Олегом Тактаровым.