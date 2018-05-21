Ещё
Фрэнк Мир выступит на турнире ACB
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фрэнк Мир выступит на турнире ACB 

Советский спорт 47 минут назад
Фото: Советский спорт
Мир не у дел. Федор Емельяненко нокаутировал американца за 48 секунд
"Ты можешь тренироваться сколь угодно долго, но это не заменит тебе реального боя. А у меня 40 секунд такого боя за последние 2 года, так что мне нужно немного больше времени в клетке, немного больше раундов.
Моя цель — подраться в этом году три раза. Мне через несколько лет исполнится 39 лет, так что впереди у меня не так много возможностей выступить. Я надеюсь подраться в Англии в августе на турнире ACB, а в октябре вернуться в Bellator. Если все пойдет как надо, я наберу форму и вернусь в титульную гонку", — приводит слова американца Valetudo.
Советский спорт: последние новости
Брендан Шауб: Слышал, что Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре Союз ММА России признан объединенной международной федерацией Эмеев победил Мину на турнире UFC 224 в Бразилии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018119
Серена Уильямс «уничтожила» гостей королевской свадьбы51
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие94
США и Канаду лишат чемпионатов64
Шлеменко пригрозили «отломать ноги»
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:57
Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
10:36
Без россиян
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
К ЧМ-2018 выпустили вульгарных матрешек
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
03:14
Овечкин в шаге от катастрофы
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение