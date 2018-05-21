Фрэнк Мир выступит на турнире ACB

Мир не у дел. Федор Емельяненко нокаутировал американца за 48 секунд

"Ты можешь тренироваться сколь угодно долго, но это не заменит тебе реального боя. А у меня 40 секунд такого боя за последние 2 года, так что мне нужно немного больше времени в клетке, немного больше раундов.

Моя цель — подраться в этом году три раза. Мне через несколько лет исполнится 39 лет, так что впереди у меня не так много возможностей выступить. Я надеюсь подраться в Англии в августе на турнире ACB, а в октябре вернуться в Bellator. Если все пойдет как надо, я наберу форму и вернусь в титульную гонку", — приводит слова американца Valetudo.