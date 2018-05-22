Крокоп выбыл из строя на 4-6 месяцев из-за разрыва «крестов»

Хорватский боец Bellator Мирко Крокоп, который получил травму и не сможет принять участие в турнире Bellator 200 в Лондоне 25 мая, где должен был встретиться с американским бойцом Роем Нельсоном, выбыл из строя на четыре-шесть месяцев.

Стало известно, что боец, более известный под прозвищем Крокоп, на тренировке порвал крестообразные связки колена и уже на следующий день перенёс операцию на травмированной ноге. Ожидается, что отменённый бой может пройти позже, когда спортсмен восстановится от травмы, сообщает официальная страница Крокопа в «Фейсбуке».