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Крокоп выбыл из строя на 4-6 месяцев из-за разрыва «крестов»
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Крокоп выбыл из строя на 4-6 месяцев из-за разрыва «крестов» 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Хорватский боец Bellator Мирко Крокоп, который получил травму и не сможет принять участие в турнире Bellator 200 в Лондоне 25 мая, где должен был встретиться с американским бойцом Роем Нельсоном, выбыл из строя на четыре-шесть месяцев.
Стало известно, что боец, более известный под прозвищем Крокоп, на тренировке порвал крестообразные связки колена и уже на следующий день перенёс операцию на травмированной ноге. Ожидается, что отменённый бой может пройти позже, когда спортсмен восстановится от травмы, сообщает официальная страница Крокопа в «Фейсбуке».
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