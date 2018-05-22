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На первой полимерной банкноте в РФ изобразили Льва Яшина
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На первой полимерной банкноте в РФ изобразили Льва Яшина 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
22 мая Центробанк представил первую полимерную купюру перед Чемпионатом мира по футболу.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что тираж памятной полимерной банкноты номиналом 100 рублей составит 20 миллионов штук. Купюра появится во всех регионах РФ к концу июня. Её уже доставили в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар и Самару.
«В этом году в нашей стране будет происходить грандиозное событие — Чемпионат мира по футболу, и Банк России принял решение выпустить памятную банкноту, посвящённую этому событию», — цитирует Скоробогатову ТАСС.
На лицевой стороне банкноты изображены мальчик в футболке с номером 1 на спине, советский футболист Лев Яшин и трибуны на стадионе. Как объяснили в Центробанке, эта композиция «символизирует преемственность поколений — мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин».
На оборотной стороне купюры можно увидеть футбольный мяч в виде земного шара, на котором выделена карта РФ, а также изображения болельщиков в цветах российского флага и названия городов, которые примут матчи ЧМ-2018.
На банкноте стоит QR-код, ведущий на сайт ЦБ, где можно узнать обо всех особенностях этого денежного знака.
Отметим, что полимерные банкноты не поглощают влагу, пот и грязь. Они служат дольше, чем бумажные купюры.
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