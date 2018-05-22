Сергей Харитонов: к бою с «Череповецким гигантом» готовился в горах

Российская звезда тяжелого веса ММА Сергей Харитонов свой очередной бой проведет в Санкт-Петербурге — 24 мая он выйдет против «Череповецкого гиганта» Антона Вязигина. Супер-бой станет главным событием турнира М-1 Challenge 92 в рамках Петербургского экономического форума.

В интервью накануне поединка Харитонов рассказал, что гостей традиционного международного экономического форума ожидает на «М-1 Арене» настоящая зрелищная рубка, к которой сам он морально готовился в горном уединении.

"В этот раз я готовился на высоте 3000 метров над уровнем моря в Приэльбрусье. Специально ушел в горы от суеты, чтобы побыть наедине с природой и сконцентрироваться на функциональной подготовке. Кислородное голодание само по себе полезно для организма. Задача была — продышаться и восстановить силы. Мне помогают готовиться основные спарринг-партнеры Азамат Мурзаканов и Денис Гончаренок", — сказал Харитонов.

— Вы смотрели бои соперника, у которого много побед одержано нокаутами, готовы идти с «Череповецкий гигантом» в рубку? — Соперник молодой, перспективный, мотивированный и бьющий. Буду действовать по обстоятельствам и готов к любому развитию событий. Попаду в партер, значит, буду бороться. Если Вязигин пойдет в размен, то, значит, будем рубиться. Последнее будет идеальным для меня. Есть несколько тактических планов, все зависит от того, как будет складываться бой.

— В бою с Бельтраном было видно, что к концу каждого раунда вы пропускали удары. Над чем сейчас сделали акценты в технике? — Да, огрехи в обороне были. Поэтому сейчас серьезно готовлюсь. Как всегда работаем комплексно, тренируемся и по «ударке», и боремся, что-то одно не выделю.

— Вы деретесь в главном бою M-1 Challenge 92, который пройдет в рамках программы экономического форума. На вас придут смотреть многие влиятельные люди страны. Какое-то особое волнение испытываете? — Я одинаково психологически готов выходить на бой при любой публике. Но в этот раз мне будет очень приятно выступить в Санкт-Петербурге, ведь у меня много друзей, которые приходят поддерживать.

— С кем в перспективе хотели бы встретиться в лиге Bellator? — Есть вариант подраться в Bellator с Фрэнком Миром , который сейчас потерпел поражение от Федора Емельяненко . Есть вариант также встретиться с Чейком Конго.

— А какие у Вас прогнозы на полуфинальный бой Федора Емельяненко с Челом Сонненом? — Думаю, что «восьмерку» супертяжей изначально задумывали под Федора. Поэтому уверен, что Емельяненко выиграет Гран-при Bellator без проблем.