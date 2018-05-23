Четвёртый пояс для «Ловца снов»

Юбилейный Bellator 200 должны были возглавить легендарный «Хорватский полицейский» Мирко Филипович и «Большая деревенщина» Рой Нельсон, которые уже встречались в 2011-м на UFC 137, и победу ТКО одержал Нельсон. Но на днях выяснилось, что хорват получил травму, и поединок отменили. Таким образом, мэйн-ивентом станет событие, которое изначально шло вторым по значимости: чемпион среднего веса Рафаэль Карвалью в четвёртый раз попытается отстоять пояс, а противостоять ему будет Гегард Мусаси

Познакомимся с нынешним лидером среднего дивизиона Bellator чуть более подробно. 31-летний бразилец Рафаэль Карвалью де Соуза дебютировал в ММА в декабре 2011-го в Бразилии и начал свой путь в данном спорте с поражения, уступив некоему Жулио Сезару Араужо Фернандешу удушающим приёмом уже в первом раунде. Неважное начало, но главное для Карвалью, что по сей день то фиаско так и остаётся единственным в его послужном списке.

Последующие девять боёв, также прошедшие в родной для Карвалью стране, были выиграны, причём восемь из них техническим нокаутом. Единственным, кто продержался до финального гонга против Рафаэля, стал Густаво Мачадо, одолев которого единогласным решением Карвалью завоевал пояс чемпиона Smash Fight в среднем весе.

Осенью 2014-го Рафаэль впервые выступил под эгидой Bellator и сделал это ярко, когда уже в первой пятиминутке забил до ТКО Брайана Роджерса. Затем в непростом бою раздельным решением Карвалью победил американского кикбоксёра Джо Шиллинга , после чего в октябре 2015-го на Bellator 144 дрался за вакантный пояс чемпиона в среднем весе с бывшим обладателем этого трофея Брэндоном Хэлси . Во 2-м раунде Рафаэль уронил Хэлси жёстким ударом ногой в печень и быстро добил, став обладателем титула.

Первые защиты пояса Карвалью провёл, дважды подряд взяв верх над знаменитым кикбоксёром Мелвином Манхуфом — раздельным (и, по мнению многих, весьма спорным) решением и нокаутом в 4-й пятиминутке, а в третий раз сохранил титул, когда в конце прошлого года за 44 секунды в пух и прах разбил ветерана ММА Алессио Сакару.

Что касается претендента Гегарда Мусаси, то он перешёл в Bellator в 2017-м из UFC, где шёл с пятью победами подряд, но боссы крупнейшей лиги мира не стали продлевать с ним контракт, посчитав финансовые требования Гегарда слишком завышенными. Первое выступление в новой организации выдалось крайне тяжёлым — на Bellator 185 в октябре 2017-го Мусаси спорным решением одолел россиянина Александра Шлеменко , будучи сильно избитым по ходу схватки, поскольку получил перелом орбитальной кости и травму глаза.

Многие как после оглашения судейского вердикта, так и сейчас уверены, что Шлеменко был лучше, но его нагло ограбили. Служители Фемиды посчитали иначе, а «Ловец снов» получил статус претендента на титул. Судя по всему, с точки зрения бизнеса для президента Bellator Скотта Кокера и нет другого выхода, кроме как сводить Мусаси с Карвалью, так как Гегард — известный боец с громким именем, давно выступающий на высоком уровне. Мариновать его нет никакого смысла, поэтому и ставят против чемпиона, несмотря на неубедительную победу над «Штормом».

Конечно, хотелось бы увидеть повторную встречу Мусаси и Шлеменко, причём в идеале на протяжении пяти раундов, а не трёх. Если смотреть на ситуацию глазами поклонников спорта, аналитиков, экспертов, то так оно и есть. Хотелось бы. Но этого не произошло. И маловероятно, что когда-либо произойдёт.

Дело в том, что Скотту Кокеру нужно организовывать титульный бой в 84 кг, а для этого в качестве претендента как раз подходит Мусаси. В то время как для самого Гегарда бой с Александром — волею судей пройденный этап, хотя пройденный с таким скрипом, что возвращаться к этому наверняка нет никакого желания. Это подтверждают и слова самого нидерландца, что он никогда не даст россиянину реванш.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: для Гегарда главное — попытаться взять пояс, учитывая, что он не планирует долгую карьеру, судя по его же различным интервью. «Ловец снов» на данном этапе более всего хочет в личную копилку регалий, где уже имеются пояса Cage Warriors, DREAM и Strikeforce, добавить и титул Bellator, ведь Мусаси подобрался к нему максимально близко.

Кстати, Карвалью считает, что Гегард проиграл Шлеменко, а по поводу грядущей встречи с нидерландцем заявил, что не планирует доводить дело до решения судей, поскольку никогда не знаешь, как те видят бой, и какими критериями руководствуются при оценке.

Абсолютно точно сказано. Вроде бы, предполагается, что судьи должны быть максимально объективны и всё в таком духе. Но в реальности частенько появляются буквально армии несогласных с итогами того или иного боя. Время покажет, удастся ли бразильцу воплотить озвученное желание в жизнь, и как это будет выглядеть.

Плавно переходя к анализу, начнём с чемпиона. Рафаэль — довольно большой для среднего веса в плане антропометрических данных: рост — 191 см, длина рук — 198 см. Левша. Это жёсткий мужик, который из 15 побед 12 добыл путём КО/ТКО. Приёмами не выигрывал ни разу. Бразилец эффективно работает ногами по этажам, опасен в клинче (колени, локти). Взрывной. Неплохо защищается от тэйкдаунов, но всё же свалить его можно, как это происходило, скажем, в боях против Брайана Роджерса или Брэндона Хэлси.

Хотелось бы обратить внимание, что местами, во время атак соперников, Карвалью выставляет вперёд руки и чуть зависает на месте, пытаясь защититься, а также прихватить шею визави и войти в клинч, но пропускает удары в голову. Если удаётся клинчевать, то это хоть как-то оправданно, а если нет, то получается, что из-за примитивной защиты чемпион просто ловит попадания в голову.

Что касается Мусаси, то это боец значительно более разносторонний, хорошо готовый во всех аспектах. Нидерландец сосредоточен в стойке, своевременно переводит вниз и активно действует в партере, занимает выгодные позиции и ищет возможность выходов на «сабмишены». Это подтверждает и статистика: из 43 побед у Мусаси 23 КО/ТКО и 12 приёмами. По части природных данных нидерландец уступает — ниже на 3 см и на 8 см короче руки.

Кто-то может возразить, что со «Штормом» Гегард нарывался на тяжёлые удары в стойке и выглядел избитым. Дескать, где была его собранность в стойке? Но раз на раз не приходится, и никто от подобного не застрахован, а выводы делаются не по отдельным случаям, а на основании большинства поединков.

Поэтому, несмотря на последнее выступление Гегарда, которое вполне можно считать одним из самых сложных и неоднозначных в его карьере, считаю его небольшим фаворитом в бою с Карвалью. Мусаси всего на год старше бразильского чемпиона, но боёв провёл больше чем в три раза. Уровень оппозиции вообще несопоставим, так как в резюме Рафаэля можно выделить лишь Брэндона Хэлси, Мелвина Манхуфа и Алессио Сакару, но всех троих с большой натяжкой.

К тому же, как уже отмечено выше, Мусаси универсальнее и, скорее всего, ставку сделает на клинчи и переводы вниз, а там будет стараться забирать спину, изматывать и пытаться провести «сабмишен». Или разбивать ударами сверху и финишировать. Карвалью — терпеливый и стойкий — убедиться в этом можно, вспомнив, как бразилец не сдавался, когда Хэлси пытался его задушить. Но, скорее всего, рано или поздно Гегард дожмёт Рафаэля.

Шансы чемпиона на успех вполне себе осязаемые, но только в стойке. Потрясти претендента киком в печень или голову, а потом незамедлительно добить, либо плотно засаживать коленями и локтями в клинче и финишировать. Подобные варианты развития событий исключать нельзя. Но, вероятнее всего, тёртый калач Мусаси сумеет навязать борьбу, проводить тэйкдауны и возьмёт верх.

Прогноз: Мусаси приёмом

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