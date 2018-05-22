Гегард Мусаси: «Федор Емельяненко дерется больше положенного»

25 мая Гегард Мусаси подерется с чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо.

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