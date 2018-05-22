Гегард Мусаси: «Федор Емельяненко дерется больше положенного» 

Претендент на пояс Bellator в среднем весе Гегард Мусаси считает, что бразильцу Витору Белфорту не стоит больше выходить на ринг. Напомним, что в последнем бою в UFC 41-летний спортсмен нокаутом проиграл своему соотечественнику Лиото Мачиде.
— Что будет, если Витора Белфорта подпишут в Bellator? Не знаю. Думаю, ему нет нужды выходить в клетку. Это принесет больше вреда, чем пользы. Не думаю, что его бои будут интересны людям. Витору пора на покой. Многие из ребят, которые любят возвращаться, дерутся больше положенного. Тот же Федор Емельяненко. Он один из таких ребят, — сказал Мусаси в интервью FSMMA.
25 мая Гегард Мусаси подерется с чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо.