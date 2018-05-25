Карвалью — Мусаси, Янькова — Джексон, Томпсон — Тилл, Харитонов — Вязигин

Одна из самых сексуальных спортсменок России возвращается в клетку, а также очередные турниры UFC и Bellator — в анонсе выходных.

Bellator 200 Дата и место проведения: 26 мая, Лондон. Арена: The SSE Arena, Wembley На кого смотрим: Рафаэл Карвалью — Гегард Мусаси , Анастасия Янькова — Кейт Джексон Где смотреть: «Матч ТВ». Начало в 4:00 мск. Статус: **** (четыре звезды из пяти) Юбилейный турнир Bellator пройдёт на легендарной арене Лондона, но в удобное для американской аудитории время. В главном бою бразилец Рафаэл Карвалью (15-1) будет проводить четвёртую защиту титула в среднем весе против экс-чемпиона Strikeforce и DREAM Гегарда Мусаси (43-6-2). Яркий ударник Карвалью забрал пояс из рук обидчика Александра Шлеменко Брэндона Холси, а в последних двух боях жёстко нокаутировал ветеранов Мелвина Манхуфа и Алессио Сакару. Мусаси дебютировал в Bellator после серии побед в UFC боем с Александром Шлеменко. Уже в начале поединка россиянин сломал сопернику орбитальную кость и имел явное преимущество в стойке, однако Мусаси доминировал в партере. В равном бою судьи отдали предпочтение голландскому армянину. С Карвалью, вероятно, Гегард тоже будет искать счастья в партере и как более разносторонний боец является фаворитом.

Один из ярчайших британских проспектов, небитый полусредневес Майкл Пейдж (12-0) сразится с победителем Гран-при Bellator в лёгком весе Дэвидом Рикелсом (19-4) по прозвищу Троглодит. Экс-чемпион в полутяжёлом весе Фил Дэвис (18-4) побьётся с лучшим полутяжем Британии Линтоном Васселом (18-6). Примечательно, что оба не так давно проиграли титульные поединки Райану Бейдеру. Наконец, после годового перерыва в дело вернётся похудевшая и залечившая болячки россиянка Анастасия Янькова (5-0), соперницей которой станет Кейт Джексон (9-3).

UFC Fight Night 130 Дата и место проведения: 27 мая, Ливерпуль (Великобритания). Арена: Echo Arena На кого смотрим: Стивен Томпсон Даррен Тилл , Нил Мэгни Крейг Уайт Где смотреть: «Матч ТВ». Начало в 20:00 мск. Статус: *** (три звезды из пяти) Свой очередной турнир в Англии проводит и UFC. Местный герой 26-летний уроженец Ливерпуля Даррен Тилл (16-0-1) столкнётся с самым серьёзным испытанием в карьере против похожего по стилю мастера кикбоксинга и экс-претендента на титул Стивена Томпсона (14-2-1). Тилл стал известен благодаря яркой победе над Ковбоем Дональдом Серроне, а в случае успеха в бою с Томпсоном, где он котируется как небольшой фаворит, ему откроется дорога к титульному бою. После двухматчевого противостояния с Тайроном Вудли (ничья и поражение) Томпсон победил Хорхе Масвидаля и сейчас готов вернуться в гонку за титулом и завершить трилогию с давним соперником.

Другой топовый полусредневес Нил Мэгни (20-6) в последних боях чередует поражения с победами. Уступив Лоренцу Ларкину и Рафаэлу дос Аньосу, он взял верх над ветеранами Джонни Хендриксом и Карлосом Кондитом. В Ливерпуле он должен был подраться с исландцем Гуннаром Нильсоном , но после его травмы соперником высокого темнокожего бойца будет малоизвестный англичанин Крейг Уайт, для которого это будет дебют в октагоне.

Уже состоявшийся турнир M-1 Challenge 92 Сергей Харитонов (28-6) победил по очкам Антона Вязигина. Поединок двух супертяжеловесов (оба за 120 кг) оказался омрачён досадной травмой одного из бойцов, а реванш на турнире в Ингушетии станет логичным продолжением этой истории. Вязигин бодро начал бой и перевёл Харитонова в партер в первом раунде, но в концовке упустил инициативу. В дебюте второй пятиминутки он случайным тычком в глаз нанёс Сергею травму, а судьи стали считать очки по прошедшим шести минутам и присудили спорную победу Харитонову, хотя результат «no contest» был бы более логичен. Александр Доскальчук победил техническим нокаутом Армана Ашимова и отстоял титул чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе. Украинец два раунда имел преимущество, переводя соперника в партер и активно угощая его разнообразными ударами. В концовке второго раунда Доскальчук едва не завершил бой рычагом локтя. Ашимов сумел вырваться, но травмировал руку и не смог выйти на третий раунд. Победитель также проявил великодушие и предложил претенденту провести реванш.

Другие бои 27 мая в Квебеке (Канада) экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF 29-летний Давид Лемье (38-4-0, 33 КО) возглавит вечер бокса поединком с 31-летним французом Каримом Акуром (26-4-3, 4 КО). На кону встречи будут чемпионские пояса WBC (Francophone) и WBC (International) принадлежащие Акуру. Лемье уступил в своём последнем поединке небитому Билли Джо Сондерсу (UD), а его предстоящий бой рассчитан на то, чтобы закрыть поражение и начать новый подъём к чемпионской вершине. В андеркарде выступит целая россыпь перспективных молодых бойцов: россияне Арсланбек Махмудов (2-0-0, 2 КО), Андраник Григорян (5-0-0, 1 КО), казахстанцы Нурзат Сабиров (5-0-0, 5 КО), Садриддин Ахмедов (1-0-0, 1 КО) и Батыр Джукембаев (12-0-0, 10 КО).