Шлеменко, Харитонов, Ривера, Мораес

Харитонов подрался через 6 дней после травмы глаза, Ривера и Мораес определят следующего претендента на титул — в анонсе боёв уик-энда.

Прошедший 30 мая «Жара Fight Show»

Сергей Харитонов только в прошлый четверг 24 мая получил травму в поединке по правилам ММА с Антоном Вязигиным на M-1 Challenge 92. Соперник в одном из эпизодов боя случайно повредил Харитонову глаз, попав по нему оттопыренным пальцем.

В понедельник 28 мая Сергей получил доступ к дальнейшим выступлениям, а уже в среду 30 мая Харитонов снова дрался. На этот раз с бельгийцем Фредериком Синистрой и по правилам К-1.

Как и шесть дней назад Харитонов победил досрочно. Правда, в этот раз бесспорно. В конце второго раунда Сергей отлично «пробил» Синистру коленом из клинча, отправив того в нокдаун. Фред смог подняться, но только для того, чтобы вскоре опять оказаться на полу. Только в этот раз судья в ринге решил не продолжать мучения бельгийца и остановил бой.

M-1 Challenge 92 Уже сегодня в Челябинске в рэйдж М-1 выйдет один из трёх главных российских бойцов современности и лучший наш представитель в категории до 84 килограмм Александр Шлеменко . Соперником Шторма станет бразилец Бруно Силва.

Надо отдать должное компании, которая вторую неделю подряд привозит российскому зрителю звёзд вроде Шлеменко и Харитонова. Александр также говорил, что в М-1 в ближайшее время может подраться и один из его учеников, бывший чемпион Bellator Андрей Корешков . Но Спартанцу в итоге назначили бой в Америке, в июле. В Челябинске же, помимо Шлеменко, можно будет понаблюдать за поединками непобеждённого чемпиона M-1 в среднем весе Артёма Фролова и небезызвестного бойца и тренера Алексея Махно . Первому предстоит защищать пояс против опытного американца Джо Риггса. Второй подерётся с бразильцем Рожерио Карранкой.

UFC FIGHT NIGHT 131 Не самый звёздный кард из тех, что мы видели в последнее время. И всё же на UFC FIGHT NIGHT 131, который москвичам покажут утром 3 июня, будет, на что посмотреть. И в первую очередь речь о главном поединке программы. Джимми Ривера и Марлон Мораес — два топа легчайшего веса, претендующие в следующий раз выйти в клетку минимум ради звания главного контендера категории. Вообще-то схватка с подобным статусом уже была назначена одному из них: в конце 2017 года Ривера должен был подраться с бывшим двукратным чемпионом UFC Домиником Крузом. Но многострадальный Доминатор получил очередную травму и выбыл из поединка. До отменённого зимой 2017 года поединка с Крузом, Ривера успел пять раз победить в UFC, пройдя испытания ребятами, вроде Томаса Алмейды и Юрайи Фэйбера.

Марлон Мораес дебютировал в UFC год назад в статусе доминирующего чемпиона WSOF. Первый экзамен у Магического принимал соотечественник Рафаэл Ассунсао. Поединок получился близким, а судьи отдали победу Ассунсао. После этого Мораес вернулся с двумя победами, доказав, что по праву расценивается специалистами как один из самых опасных парней дивизиона. Последний успех Марлона и вовсе получился пугающим: бразилец настолько брутально нокаутировал Алджамэйна Стерлинга, что того в итоге уносили из клетки на носилках. Даже некоторые бойцы после просмотра того боя признавались, что всерьёз переживали за жизнь Стерлинга, увидев, как тот рухнул, пропустив колено Мораеса в голову.