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Шлеменко нокаутом уступил Силве
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Шлеменко нокаутом уступил Силве на турнире ММА в Челябинске 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко уступил бразильцу Бруно Силве в поединке на турнире M-1 Challenge 93. Бой состоялся в Челябинске.
Поединок завершился победой Силвы нокаутом в первом раунде. Бой между Шлеменко и Силвой в весовой категории до 84 кг был главным событием турнира. Перед боем бразильский спортсмен показал вес 84,4 кг, за что был предупрежден желтой карточкой. Вес россиянина составил 83,65 кг.
В активе Силвы в ММА 18 побед и шесть поражений, на счету Шлеменко 56 побед при 11 поражениях.
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