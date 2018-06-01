Шлеменко нокаутом уступил Силве на турнире ММА в Челябинске

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко уступил бразильцу Бруно Силве в поединке на турнире M-1 Challenge 93. Бой состоялся в Челябинске.

Поединок завершился победой Силвы нокаутом в первом раунде. Бой между Шлеменко и Силвой в весовой категории до 84 кг был главным событием турнира. Перед боем бразильский спортсмен показал вес 84,4 кг, за что был предупрежден желтой карточкой. Вес россиянина составил 83,65 кг.

В активе Силвы в ММА 18 побед и шесть поражений, на счету Шлеменко 56 побед при 11 поражениях.