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Сильва занимался танцами в подготовке к бою с Шлеменко
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Сильва занимался танцами в подготовке к бою с Шлеменко 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бразильский боец Бруно Сильва рассказал, как готовился к бою на турнире М-1 Challenge с россиянином Александром Шлеменко, передает "Советский спорт".
"Я не мог упустить такую возможность подраться в M-1 Challenge с лучшим из лучших, тем более в России. Это не просто шанс заявить о себе на международной арене. Однозначно победа над Шлеменко позволит серьезно продвинуться в рейтинге, что приведет к титулу.
В подготовке к этому бою я не ограничивал себя только спортивным лагерем: играл в футбол и даже занимался танцами. Функционально нахожусь в самой лучшей форме, готов на 200 процентов, отработал на тренировках по максимуму. Я выйду и буду сражаться до последнего, ведь это моя война", — сказал бразилец.
Шлеменко в рамках своего последнего боя в Bellator встретится с Бруно Сильвой в Челябинске 1 июня.
Ранее Шлеменко призвал Олега Тактарова не ставить крест на карьере.
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