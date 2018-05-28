Тилл, Харитонов и Мусаси победили, Янькова проиграла — в обзоре выходных.

Янькова впервые проигрывает, Томпсон лишается звания главного контендера UFC в полусреднем весе — в обзоре боёв выходных.

«Наш с Вязигиным реванш будет 21 июля в Ингушетии»

Боевой уик-энд в этот раз начался уже в четверг. 24 мая в Санкт-Петербурге при поддержке Госкорпорации «Ростех» состоялся турнир M-1 Challenge 92. Хедлайнеры шоу в Питере Сергей Харитонов и Антон Вязигин провели в рейдже совсем немного времени: в начале второй пятиминутки Вязигин случайно попал пальцем в глаз атаковавшему его Харитонову, нанеся тому повреждение. В итоге Сергей не смог продолжить бой, а судьи приняли решение посчитать ему победу.

Главные действующие лица эпизода остались недовольны таким исходом поединка, потому сразу же по окончании схватки болельщики услышали приятную новость: Харитонов и Вязигин проведут реванш летом. Эту информацию в беседе с «Чемпионатом» подтвердил Сергей Харитонов.

«Сейчас всё отлично, глаз видит. В понедельник будет медкомиссия. Вчера врачи сказали, что будет известно, когда меня допустят до выступлений. Будет ли мой реванш с Вязигиным? Конечно. 21 июля в Ингушетии».

Мусаси выиграл пояс и хочет второй

В ночь на 26 мая мск Bellator провёл юбилейный 200-й турнир. В главном бою вечера чемпион Рафаэл Карвалью защищал свой титул в среднем весе против претендента № 1 Гегарда Мусаси. Ожидалось, что поединок будет ярким и конкурентным. Бразилец давно зарекомендовал себя как один из сильнейших средневесов за пределами UFC. А предыдущий поединок Мусаси (против Александра Шлеменко ) наглядно продемонстрировал нам, что не такая уж и колоссальная разница между UFC и Bellator.

Однако Гегард очень уверенно и быстро разобрался с чемпионом и завладел поясом уже к концу первого раунда. Мусаси успешно провёл тейкдаун, на земле забрал спину Карвалью и «добил» Рафаэла из этой позиции. Сразу после новоиспечённый король среднего веса Bellator бросил вызов другому чемпиону организации (в полусреднем весе) Рори Макдональду.

Янькова вернулась и проиграла

Самая красивая девушка российских ММА Анастасия Янькова на Bellator 200 должна была отпраздновать долгожданное возвращение в клетку. Непобеждённую восходящую звезду наилегчайшего женского дивизиона ждали больше года. В итоге Янькова, к сожалению, не смогла приспособиться к стилю соперницы Кейт Джексон и проиграла в одну калитку судейским решением. Настя уже выложила в «Инстаграм» заявление после боя. В нём она благодарит тренеров и болельщиков, которые остаются с ней несмотря ни на что, а ещё пообещала скоро вернуться.

Майкл Пэйдж 8:0 Bellator

Эпатажный полусредневес Майкл Пэйдж продолжает набивать рекорд в Bellator. Нового соперника Венома Дэвида Рикелса проходным не назовёшь — американец выигрывал гран-при легковесов. Однако ведущего серию из семи ярких побед Пэйджа матчмейкеры уже давно могли бы свести с кем-то из реальных контендеров категории до 77 килограмм. Ведь пока что Майкл будто бы выполняет роль эдакого клоуна, который развлекает публику на больших турнирах в перерывах между реально конкурентными поединками.

Из интересного на юбилейном ивенте Bellator стоит отметить и победу Анатолия Токова над Владимиром Филиповичем. Член Fedor Team вернулся после травмы, из-за которой пропустил длительное время, и за минуту «удосрочил» крепкого Филиповича, поймав его на гильотину.

Ливерпуль празднует через день после поражения "Реалу"

27 мая в Ливерпуле состоялся первый турнир UFC в истории города, и этому городу было важно, чтобы любимец английской публики и хедлайнер шоу Даррен Тилл , победил, ведь днём ранее местная команда уступила в очень обидном финале Лиги чемпионов «Реалу». Возможно, понимая это, и боковые судьи решили слегка «подтянуть» англичанина на своих карточках.

Споры вокруг решения по бою Стивена Томпсона против Даррена Тилла актуальны уже сутки. И проблема тут не столько в возможном предвзятом отношении арбитров, сколько в том бое, который устроили между собой самые искусные ударники дивизиона. Примерно 90 процентов времени поединка (пять раундов по 25 минут) атлеты пугали друг друга финтами, обманками, переступаниями и прочими трюками, но не ударами. Мы привыкли видеть таким Томпсона, а вот Тилл, выходит, провёл пока самый скучный бой за карьеру внутри UFC.

Именно бесконтактный характер схватки привёл к сегодняшним спорам, ведь такие бои оценивать тяжелее всего. В пользу Томпсона говорит преимущество по акцентированным попаданиям. Однако американец весь поединок отработал на отходе и практически ни в одном из редких острых эпизодов поединка не был инициатором размена. Получается, судьи вполне могли насчитать победу бойцу, который пусть и не смог, но всё же старался сделать матч смотрибельным. Агрессором этого поединка был именно Тилл. Даррен попадал не часто и тоже был излишне аккуратен, но он всё время шёл вперёд, а в конце боя даже смог уронить Томпсона в нокдаун. Да, победу Тилла отчасти можно назвать спорной, но это точно не ограбление, о котором сегодня говорят фанаты Вандербоя. Мы видели и более странные судейские решения на турнирах в Англии, это точно.

Теперь Даррен Тилл — главный претендент полусреднего веса, если не считать таковым будущего временного чемпиона в этой категории. Напомним, это звание получит победитель схватки Колби Ковингтон — Рафаэл дос Аньос на UFC 225.