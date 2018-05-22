Ковингтон — Вердуму: «Ты нарушил правила! Ты — грязное животное!»

Боец UFC Колби Ковингтон отреагировал на новость о проваленном тесте бывшего чемпиона организации в тяжелом весе Фабрисио Вердума.

«Я почему-то совершенно не удивлен, что такое мешок для слизи, как Вердум, попался на допинге. Ты совершаешь преступление, ты — грязное животное!», — написал Ковингтон в своем твиттере.

Напомним, что прошлой осенью полусредневес Ковингтон после победы над Дэмианом Майей на UFC Fight Night 119 назвал принимавшую турнир Бразилию «помойкой», а зрителей «грязными животными». Спустя месяц бразилец Вердум вступил в конфликт с Ковингтоном и бросил в него бумерангом.