Ещё
Ковингтон — Вердуму: «Ты нарушил правила! Ты — грязное животное!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ковингтон — Вердуму: «Ты нарушил правила! Ты — грязное животное!» 

SPORT24.ru 1 час назад
Боец UFC Колби Ковингтон отреагировал на новость о проваленном тесте бывшего чемпиона организации в тяжелом весе Фабрисио Вердума.
«Я почему-то совершенно не удивлен, что такое мешок для слизи, как Вердум, попался на допинге. Ты совершаешь преступление, ты — грязное животное!», — написал Ковингтон в своем твиттере.
Напомним, что прошлой осенью полусредневес Ковингтон после победы над Дэмианом Майей на UFC Fight Night 119 назвал принимавшую турнир Бразилию «помойкой», а зрителей «грязными животными». Спустя месяц бразилец Вердум вступил в конфликт с Ковингтоном и бросил в него бумерангом.
SPORT24.ru: последние новости
Шлеменко: «Мне показалось, что Тактаров отвечал мне в состоянии алкогольного опьянения» Шауб: «Слышал, что Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре» USADA уведомило UFC о проваленной допинг-пробе Вердума
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201839
Раскрыт секрет «пошлой» матрешки к ЧМ-201818
ФИФА решила судьбу российских футболистов68
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение