Ян: Нурмагомедов правильно поступил в ситуации с Лобовым

Боец смешанных единоборств Пётр Ян поделился мнением о конфликте между Хабибом Нурмагомедовым и Артёмом Лобовым , который произошёл в преддверии турнира UFC 223.

«Считаю, Хабиб правильно повёл себя в той ситуации с Лобовым. Конечно, можно было и после боя побеседовать, но видите, как получилось: сгонка веса, постоянно соперники меняются, нервы, эмоции. Не вовремя они друг другу на глаза попались.

Если ты говоришь что-то, то будь готов потом ответить за слова. Год прошёл, два — не так и важно. Лобов ведь много наговорил. Это же от себя, а не от кого-то. Предложение Лобова выйти «раз на раз»?