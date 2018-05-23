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Ян: Нурмагомедов правильно поступил в ситуации с Лобовым
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Ян: Нурмагомедов правильно поступил в ситуации с Лобовым 

Чемпионат.com 1 час назад
Боец смешанных единоборств Пётр Ян поделился мнением о конфликте между Хабибом Нурмагомедовым и Артёмом Лобовым, который произошёл в преддверии турнира UFC 223.
«Считаю, Хабиб правильно повёл себя в той ситуации с Лобовым. Конечно, можно было и после боя побеседовать, но видите, как получилось: сгонка веса, постоянно соперники меняются, нервы, эмоции. Не вовремя они друг другу на глаза попались.
Если ты говоришь что-то, то будь готов потом ответить за слова. Год прошёл, два — не так и важно. Лобов ведь много наговорил. Это же от себя, а не от кого-то. Предложение Лобова выйти «раз на раз»?
А что он ещё мог предложить в ответ? Для чего это «раз на раз» Хабибу? Какой кайф? Вы же видите, как Лобов выступает. Что он может сделать Хабибу один на один? К нему подошли, взяли за шею, дали подзатыльник, а он в штаны наделал и никак не ответил. Конечно, надо было как-то реабилитироваться, вот Лобов и предложил «раз на раз»", — рассказал Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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