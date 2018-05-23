Рокхолд не примет участия на UFC 227

По информации журналиста Ариэля Хельвани, в планах Рокхолда было провести бой в полутяжелом весе со шведским бойцом Александром Густафссоном . Но из-за очередной травмы ноги американский спортсмен вынужден сняться с соревнования. Сам Рокхолд надеется вернуться в октагон в октябре.

Последний раз американец выступал в феврале, когда на турнире в Перте он был нокаутирован кубинским бойцом Йоэлем Ромеро.

Ранее сообщалось, что допинг-проба бывшего чемпиона UFC Фабрисио Вердума дала положительный результат.