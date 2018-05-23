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Рокхолд не примет участия на UFC 227
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Рокхолд не примет участия на UFC 227 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Allboxing
Американский боец смешанного стиля Люк Рокхолд не сможет принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Советский спорт".
По информации журналиста Ариэля Хельвани, в планах Рокхолда было провести бой в полутяжелом весе со шведским бойцом Александром Густафссоном. Но из-за очередной травмы ноги американский спортсмен вынужден сняться с соревнования. Сам Рокхолд надеется вернуться в октагон в октябре.
Последний раз американец выступал в феврале, когда на турнире в Перте он был нокаутирован кубинским бойцом Йоэлем Ромеро.
Ранее сообщалось, что допинг-проба бывшего чемпиона UFC Фабрисио Вердума дала положительный результат.
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