Рокхолд не примет участия на UFC 227 

Американский боец смешанного стиля Люк Рокхолд не сможет принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Советский спорт".
По информации журналиста Ариэля Хельвани, в планах Рокхолда было провести бой в полутяжелом весе со шведским бойцом Александром Густафссоном. Но из-за очередной травмы ноги американский спортсмен вынужден сняться с соревнования. Сам Рокхолд надеется вернуться в октагон в октябре.
Последний раз американец выступал в феврале, когда на турнире в Перте он был нокаутирован кубинским бойцом Йоэлем Ромеро.
Ранее сообщалось, что допинг-проба бывшего чемпиона UFC Фабрисио Вердума дала положительный результат.