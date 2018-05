UFC получит от медиасети ESPN 1,5 миллиарда долларов

UFC заключила сделку на пять лет общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов США. По контракту UFC и ESPN с начала 2019 года начнутся трансляции до 30 шоу в год.

Report: ESPN brokers deal for UFC broadcast rights currently owned by Fox https://t.co/ceRD4E1znv pic.twitter.com/1Pciv0wq5N

— MMAFighting.com (@MMAFighting) 23 мая 2018 г.

Прежний партнер UFC Fox Sports продолжит сотрудничество до конца текущего года.

Прошлая сделка была заключена в 2011 году сроком на семь лет и оценочной стоимостью 90-100 миллионов в год. К концу этого контракта UFC надеялась обновить соглашение на 400 миллионов, но Fox ответил отказом.

Отметим, что UFC продолжит транслировать турниры PPV по прежней системе.