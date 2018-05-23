У Эдилова есть договоренности на бой в августе, на турнире в Москве он не выступит

Ведущий менеджер агенства Dominance MMA, Ризван Магомедов рассказал о том, что российский боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов , скорее всего, не выступит на турнире в Москве из-за имеющихся договоренностей о проведении боя в августе. 15 сентября UFC впервые за свою 25-летнюю историю привезет турнир в Россию.

«У Абдул-Керима Эдилова все в порядке с визой, но переговоры по его бою мы начали еще до объявления турнира в России. Сейчас есть предварительные договоренности на август, поэтому, скорее всего, в Москве он не выступит», — сказал Магомедов в интервью Sport24.ru.

26-летний Эдилов провел в профессиональной карьере 21 бой, одержав при этом 17 побед, из них 8 нокаутом.