ESPN купит права на трансляцию UFC за $ 1,5 млрд

Телеканал ESPN станет эксклюзивным обладателем прав на трансляции турниров на ближайшие пять лет, сообщает MMA Nytt. Руководство телеканала заплатило $ 1,5 млрд за получение эксклюзивных прав на трансляции боёв организации. При этом UFC продолжит поддержку своих трансляций по принципу PPV.

Стоит отметить, что сделка с ESPN стала выгоднее для UFC более чем в два раза по сравнению с соглашением с FOX — в последние годы организация получала около $ 120 млн в год за права на трансляции турниров. Предполагается, что UFC полностью перейдёт на ESPN в январе 2019 года.