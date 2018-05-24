Последователь Брюса Ли наткнулся на каменного ММА-воина

Реальный бой Брюса Ли попадал на камеру всего раз. Зато его последователи с удовольствием выходят в ринг — этот, например, выглядит полной копией знаменитого воина.

Азиатский боец работает обычным строителем. Правда, судя по его фигуре, спорту он уделяет кучу времени. Его соперник уже побеждал на прошлом турнире.

С первых же ударов стало понято, что бой будет красивым. «Брюс Ли» зарядил несколько эффектных, но не очень эффективных хай-киков, соперник ответил партером.

Бои на «Стрелке» вообще получаются очень зрелищными. Тут встречаются самые разные люди с самым разным уровнем подготовки — криминальный бродяга вполне может выйти против профессионального бойца ММА.