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Последователь Брюса Ли наткнулся на каменного ММА-воина
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Последователь Брюса Ли наткнулся на каменного ММА-воина 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Реальный бой Брюса Ли попадал на камеру всего раз. Зато его последователи с удовольствием выходят в ринг — этот, например, выглядит полной копией знаменитого воина.
Азиатский боец работает обычным строителем. Правда, судя по его фигуре, спорту он уделяет кучу времени. Его соперник уже побеждал на прошлом турнире.
С первых же ударов стало понято, что бой будет красивым. «Брюс Ли» зарядил несколько эффектных, но не очень эффективных хай-киков, соперник ответил партером.
Бои на «Стрелке» вообще получаются очень зрелищными. Тут встречаются самые разные люди с самым разным уровнем подготовки — криминальный бродяга вполне может выйти против профессионального бойца ММА.
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