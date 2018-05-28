На UFC Fight Night 130 не смогли выбрать лучший бой вечера

В Ливерпуле прошёл турнир UFC Fight Night 130. В главном бою вечера встречались Даррен Тилл Стивен Томпсон . Бой был насыщен тактической борьбой, однако единственное активное действие пришлось на пятый раунд — Тиллу удалась отличная атака, которая и решила исход поединка и позволила судьям единогласно отдать ему победу.

Главный поединок вызвал немало критики со стороны как болельщиков смешанных боевых единоборств, так и авторитетных спортсменов. В итоге организаторы UFC Fight Night 130 не смогли выбрать лучший бой вечера и никому не выплатили причитающийся за это бонус.