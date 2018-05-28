На UFC Fight Night 130 не смогли выбрать лучший бой вечера 

В Ливерпуле прошёл турнир UFC Fight Night 130. В главном бою вечера встречались Даррен Тилл и Стивен Томпсон. Бой был насыщен тактической борьбой, однако единственное активное действие пришлось на пятый раунд — Тиллу удалась отличная атака, которая и решила исход поединка и позволила судьям единогласно отдать ему победу.
Главный поединок вызвал немало критики со стороны как болельщиков смешанных боевых единоборств, так и авторитетных спортсменов. В итоге организаторы UFC Fight Night 130 не смогли выбрать лучший бой вечера и никому не выплатили причитающийся за это бонус.
Но по $ 50 тыс. получили Том Бриз, Даррен Стюард, Клаудио Силва и Арнольд Аллен — их отметили за яркие выступления на турнире.