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Тилл: было бы непросто, но я нокаутировал бы Нурмагомедова
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Тилл: было бы непросто, но я нокаутировал бы Нурмагомедова 

Чемпионат.com 2 часа назад
Боец UFC Даррен Тилл, выступающий в полусреднем весе, выразил уверенность в том, что он смог бы не просто победить Хабиба Нурмагомедова, владеющего чемпионским поясом в лёгком весе, если бы сошёлся с ним в бою в октагоне, но и нокаутировать его.
«Если бы Хабиб дрался с Макгрегором, то, скорее всего, Конор бы проиграл, хотя при удачном стечении обстоятельств мог бы и нокаутировать Нурмагомедова. Что касается меня, то мне было бы непросто с Хабибом, но я нокаутировал бы Нурмагомедова и все это знают», — сказал Тилл Best of MMA.
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