Тилл: было бы непросто, но я нокаутировал бы Нурмагомедова

Боец UFC Даррен Тилл , выступающий в полусреднем весе, выразил уверенность в том, что он смог бы не просто победить Хабиба Нурмагомедова , владеющего чемпионским поясом в лёгком весе, если бы сошёлся с ним в бою в октагоне, но и нокаутировать его.

«Если бы Хабиб дрался с Макгрегором, то, скорее всего, Конор бы проиграл, хотя при удачном стечении обстоятельств мог бы и нокаутировать Нурмагомедова. Что касается меня, то мне было бы непросто с Хабибом, но я нокаутировал бы Нурмагомедова и все это знают», — сказал Тилл Best of MMA.