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Тилл прошёл повторное взвешивание и уложился в оговоренный лимит
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Тилл прошёл повторное взвешивание и уложился в оговоренный лимит 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 27 мая, в Ливерпуле состоится турнир UFC Fight Night 130. Главным его событием станет поединок между Стивеном Томпсоном и Дарреном Тиллом. В преддверии встречи, 26 мая, бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.
Тилл её провалил, не уложившись в лимит категории более чем на 1,5 кг. После этого Томпсон согласился провести с ним бой, назвав несколько предварительных условий. Одним из них было повторное взвешивание Тилла в день боя, после которого он не должен был весить свыше 85,2 кг. Британцу удалось выполнить это условие, его вес составил 84,9 кг, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани. Таким образом, бой Стивенсон — Тилл состоится.
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