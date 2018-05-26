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Взвешивание UFC Fight Night 130: Тилл не уложился в вес
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Взвешивание UFC Fight Night 130: Тилл не уложился в вес 

Чемпионат.com 42 минуты назад
27 мая в Ливерпуле (Великобритания) состоится турнир по смешанным единоборства UFC Fight Night 130. Главным его событием должен стать поединок Стивена Томпсона и Даррена Тилла. В преддверии встречи бойцы прошли официальную церемонию взвешивания, по итогам которой Тилл не уложился в лимит категории.
Томпсон показал на весах предел лимита среднего веса — 77 кг, в то время как Тилл потянул на 78,6 кг.
UFC Fight Night 130. Ливерпуль. Взвешивание
Основной кард:
Стивен Томпсон (171 фунтов) — Даррен Тилл (174,5 фунта) Нил Мэгни (171) — Крэйг Уайт (171) Арнольд Аллен (146) — Мадс Бернелл (146) Джейсон Найт (146) — Макван Амирхани (146) Клаудио Силва (170) — Нордин Талеб (171) Эрик Спайсли (186) — Даррен Стюард (186).
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