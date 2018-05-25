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Киргизский боец использовал «футбольный удар» и был дисквалифицирован
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Киргизский боец использовал «футбольный удар» и был дисквалифицирован 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Киргизский боец смешанного стиля (MMA) Азизбек Сатибалдиев был дисквалифицирован за запрещенный удар, нанесенный во время боя против представителя Германии Саба Болаги на турнире M-1 Challenge 92, который прошел в Санкт-Петербурге, сообщает "Советский спорт".
В середине второго раунда киргизский спортсмен ударил ногой по голове соперника, который находился на коленях. Рефери поединка Вячеслав Киселев остановил схватку и присудил победу Болаги.
Ранее сообщалось, что в сети проходит сбор подписей в поддержку петиции об отстранении российского бойца смешанных единоборств (MMA) Альберта Дураева от соревнований.
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