Тренер Альвареса: Эдди — единственный, кто сможет на равных биться против Нурмагомедова

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"Люди недооценивают его навыки в джиу-джитсу. Я считаю, что Эдди — единственный, кто сможет на равных биться против Нурмагомедова. Альварес ничего не боится, поэтому Хабиб не сможет провести тейкдаун.

Эдди — сумасшедший боец, который постоянно работает над собой. Думаю, он будет непростым соперником для Хабиба", — приводит слова Марка Генри Daily Express.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вернется в октагон до конца этого года. Среди претендентов числятся также Конор Макгрегор.