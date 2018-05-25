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Бой Олейника и Ханта может стать главным на турнире UFC в Москве
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Бой Олейника и Ханта может стать главным на турнире UFC в Москве 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главным поединком турнира UFC в Москве 15 сентября 2018 года может стать бой между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом, сообщает журналист Ариэл Хелвани.
В настоящее время стороны и организаторы турнира ведут переговоры, но сделка, как отмечает инсайдер, близка к завершению и подписанию контракта.
В настоящий момент ничего неизвестно о возможных поединках на турнире в Москве. Ранее соперником Олейника назывался бразилец Фабрисиу Вердум, но у него возникли проблемы с допинг-пробой, и он не сможет сразиться с Алексеем.
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