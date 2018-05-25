Бой Олейника и Ханта может стать главным на турнире UFC в Москве

Главным поединком турнира UFC в Москве 15 сентября 2018 года может стать бой между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом , сообщает журналист Ариэл Хелвани.

В настоящее время стороны и организаторы турнира ведут переговоры, но сделка, как отмечает инсайдер, близка к завершению и подписанию контракта.

В настоящий момент ничего неизвестно о возможных поединках на турнире в Москве. Ранее соперником Олейника назывался бразилец Фабрисиу Вердум, но у него возникли проблемы с допинг-пробой, и он не сможет сразиться с Алексеем.