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В Омске готовятся к турниру имени Александра Шлеменко
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В Омске готовятся к турниру имени Александра Шлеменко 

АиФ-Омск 4 часа назад
Фото: АиФ-Омск
С 1 по 3 июня в Омске состоится открытый областной турнир по ММА имени Александра Шлеменко. Площадкой для проведения поединков станет ринг Центра единоборств (ул. Вавилова, 45/2). Об этом сообщается на спортивном портале Омской области.
Любопытно, что 1 июня «Шторм» сразиться с бразильцем Бруно Сильва по прозвищу «Броненосец» в Челябинске на турнире M-1 Challenge 93. После боя Шлеменко вернётся домой на детские состязания своего имени. В Омске встретятся порядка 300 юных бойцов из Новосибирской, Тюменской и Кемеровской областей, а также Камчатского и Красноярского краев. Поединки запланированы в трех возрастных группах: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Также 1 июня состоятся «соревновательные спарринги» для детей 9-11 лет. Пощадкой для проведения поединков станет ринг Центра единоборств (ул. Вавилова, 45/2).
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