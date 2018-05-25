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Бочняк предложил Лобову провести бой на турнире UFC в Москве
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Бочняк предложил Лобову провести бой на турнире UFC в Москве 

Чемпионат.com 1 час назад
Российско-ирландский боец UFC Артём Лобов, который был снят с турнира UFC 223 из-за ситуации с нападением на автобус с участниками, получил вызов на московский турнир UFC 15 сентября 2018 года.
«Если никаких планов на этот день нет, то я б разделил с тобой октагон 15 сентября. Мы могли бы устроить невероятный бой», — написал в своём «твиттере» американский боец Кайл Бочняк.
В настоящий момент ничего неизвестно о возможных поединках на турнире в Москве. Главным поединком может стать бой между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом.
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