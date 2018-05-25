Бочняк предложил Лобову провести бой на турнире UFC в Москве

Российско-ирландский боец UFC Артём Лобов , который был снят с турнира UFC 223 из-за ситуации с нападением на автобус с участниками, получил вызов на московский турнир UFC 15 сентября 2018 года.

«Если никаких планов на этот день нет, то я б разделил с тобой октагон 15 сентября. Мы могли бы устроить невероятный бой», — написал в своём «твиттере» американский боец Кайл Бочняк.