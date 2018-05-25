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Джитсер Батыр Батыров — сильнейший на международном турнире в Москве
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Джитсер Батыр Батыров — сильнейший на международном турнире в Москве 

Mirmol.ru 4 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Джитсер Батыр Батыров — сильнейший на международном турнире в МосквеДагестанский спортсмен Батыр Батыров завоевал золотую медаль представительного международного турнира по джиу-джитсу, проходившего в Москве.
В турнире под названием Moscow international open приняли участие около 400 спортсменов из разных регионов России, а также зарубежных стран.
Представитель спортивного клуба «Chek Mat Дагестан» Батыр Батыров проводил бои в турнире по синим поясам. Он стал лучшим в весовой категории до 65 кг. На турнире он провел 4 победных боя.
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