Джитсер Батыр Батыров — сильнейший на международном турнире в Москве

Джитсер Батыр Батыров — сильнейший на международном турнире в МосквеДагестанский спортсмен Батыр Батыров завоевал золотую медаль представительного международного турнира по джиу-джитсу, проходившего в Москве.

В турнире под названием Moscow international open приняли участие около 400 спортсменов из разных регионов России, а также зарубежных стран.

Представитель спортивного клуба «Chek Mat Дагестан» Батыр Батыров проводил бои в турнире по синим поясам. Он стал лучшим в весовой категории до 65 кг. На турнире он провел 4 победных боя.