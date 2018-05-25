Прямая трансляция Bellator 200: Карвалью — Мусаси, Янькова — Джексон

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир Bellator 200 в Лондоне (Англия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Рафаэль Карвалью (15-1) — Гегард Мусаси (43-6-2) Бой за титул чемпиона Bellator в среднем весе

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ боя Карвалью-Мусаси от vRINGe.com Начало трансляции основного карда (25 мая) — 23:00 (Киев/Москва) и 02:00 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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