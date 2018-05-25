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Прямая трансляция Bellator 200: Карвалью — Мусаси, Янькова — Джексон
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Прямая трансляция Bellator 200: Карвалью — Мусаси, Янькова — Джексон 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир Bellator 200 в Лондоне (Англия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Рафаэль Карвалью (15-1) — Гегард Мусаси (43-6-2) Бой за титул чемпиона Bellator в среднем весе
Майкл Пейдж (12-0) — Дэвид Рикельс (19-4)
Фил Дэвис (18-4) — Линтон Васселл (18-6)
Аарон Челмерс (3-0) — Эш Гриффитс (4-5)
Анастасия Янькова (5-0) — Кейт Джексон (9-3-1)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ боя Карвалью-Мусаси от vRINGe.com  Начало трансляции основного карда (25 мая) — 23:00 (Киев/Москва) и 02:00 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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