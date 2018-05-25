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Bellator 200: Токов досрочно победил Филиповича
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Bellator 200: Токов досрочно победил Филиповича 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сегодня, 25 мая, в Лондоне (Великобритания) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 200. Главным его событием, после отмены поединка Роя Нельсона и Мирко Крокопа, стала встреча Гегарда Мусаси и Рафаэль Карвальо.
В предварительном карде турнира выступил российский боец Анатолий Токов. 28-летнему спортсмену менее чем за минуту удалось победить Владимира Филиповича. Токов взял верх над соперником, проведя удушающий приём «гильотина».
Этот поединок для россиянина стал вторым в Bellator. На турнире Bellator 172 он победил Франсиско Франсэ.
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