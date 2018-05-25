Россиянка потерпела первое поражение в ММА 

Российский боец смешанных единоборств Анастасия Янькова проиграла британке Кейт Джексон на турнире Bellator 200.
Джексон одержала благодаря решению судей. Они единогласно отдали победу британке.
Таким образом, Янькова потерпела первое поражение в профессиональной карьере.
Ранее глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о результате поединка между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и его соотечественником Антоном Вязигиным на турнире M-1 Challenge 92, который прошёл в Санкт-Петербурге.