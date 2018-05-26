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Бойца UFC задержали за драку с «обезумевшей фанаткой»
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Бойца UFC задержали за драку с «обезумевшей фанаткой» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский боец смешанного стиля (MMA) Ник Диаз, известный по выступлениям в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), задержан в Лас-Вегасе по подозрению в бытовом насилии. Об этом сообщает MMA Fighting.
Диаза 25 мая доставили. За освобождение 34-летнего американца из под стражи назначен залог в 18 тысяч долларов.
Друг спортсмена Мэтт Штаудт вступился за Диаза в своем Instagram-аккаунте и принялся дискредитировать жертву. По его словам, девушка, обвинившая бойца в насилии, самая «безумная и неуравновешанная» из тех, что он когда либо встречал. Она преследует Диаза уже на протяжении двух лет.
«Он сменил номер, чтобы скрыться от нее. Но Вегас — маленький. Их пути снова пересеклись. После встречи она написала фальшивый донос и добилась ареста, чем, кстати, она многократно угрожала до этого», — считает Штаудт.
В официальном заявлении UFC отмечается, что в организации не приемлют насилия со стороны своих атлетов, тем не менее, подчеркивается, что у обвиняемого есть право на правильное рассмотрения дела.
Диаз не выступает в турнирах UFC с 2015 года. В 2017 году он был дисквалифицирован на год за применение запрещенных препаратов. В активе бойца 26 побед, девять поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися.
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