Ник Диаз арестован в Лас-Вегасе за домашнее насилие

Боец смешанных единоборств Ник Диаз был арестован в Лас-Вегасе по обвинениям в домашнем насилии. Как сообщает MMA Junkie, в полицейский участок Диаз попал за драку со своей подругой и попытку удушения. Боец UFC сопротивлялся аресту, за него был назначен залог в размере 18 тысяч долларов. Первое судебное слушание по делу Диаза состоится в субботу утром по местному времени.

Ранее стало известно, что младший брат Ника Диаза Нейт также попал под полицейское расследование за нападение на Клея Гвида 11 мая.

Ник Диаз прошлый год отбывал дисквалификацию за применение то, что не сообщает антидопинговым офицерам о своем местонахождении. Срок дисквалификации Ника Диаза истек 19 апреля.

34-летний Диаз в последний раз дрался в октагоне 31 января 2015 года, когда сошелся в бою с Андерсоном Силвой на турнире UFС 183. Ник проиграл, но бой признали несостоявшимся, поскольку Силва сдал положительную допинг пробу на допинг, а в анализах Диаза нашлись следы употребления марихуаны.