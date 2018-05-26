Красота не спасла

Из-за яркой внешности Анастасию Янькову называют едва ли не главной звездой в женских ММА. По крайне мере, в Bellator точно. Но при этом до 26 мая россиянка еще и сохраняла в нолик в графе «поражения», однако лишилась его в поединке против британской спортсменки Кейт Джексон на турнире Bellator 200 в Лондоне. «Лента.ру» о том, как русская красотка добралась добралась до основного карда одного из лучших промоушенов мира и заодно вскружила голову фанатам смешанных единоборств.

Россиянка встала на путь профессионального спортсмена едва ли не с пеленок. Еще до первых занятий каратэ она уяснила, что такое режим.

Несчастный случай, произошедший с Яньковой в детстве, послужил своеобразной прививкой от алкоголя. На одном из семейных праздников родители проглядели, как пятилетняя Настя дотянулась до стоявшей на столе бутылки спиртного. Янькова, по понятным причинам, не слишком помнит деталей того торжества. Но что в ее памяти отпечаталось крепко, так это одно. Алкоголь — не для нее. По словам спортсменки, живущей в трезвости уже 22 года, она отлично понимает, почему даже бойцы не прочь пропустить стаканчик другой. Отвлечься, сменить пластинку. Но то же самое Яньковой помогает сделать медитация или работа с мешком в зале.

Боевыми искусствами коренная москвичка увлеклась еще в шесть лет. Тогда по российскому телевидению крутили американские боевики 80-х и 90-х, фильмы с Брюсом Ли , а главное, что особенно мотивировало будущую спортсменку, — сериал с обворожительной Люси Лоулесс «Зена: Королева Воинов». Начала Янькова с каратэ-кекусинкай. Уже в школе, пока сверстники травились сигаретами, будущая боец моталась на тренировки после занятий с огромной спортивной сумкой наперевес.

Правда, будучи подростком она несколько охладела к миру единоборств. Янькова не отказалась от зала полностью, но долгое время жила обычной жизнью. Не обремененная соблюдением режима, тренировками и прочими прелестями бойцовского быта, она открыла для себя живопись. Боец признается, ей и сейчас есть, чем заняться в свободное от сборов время.

В 19 лет Янькова, набив на кекусинкай руки (да и ноги), переключилась на тайский бокс. Уже на второй год занятий ей удалось стать чемпионкой России. А с 2012 года Янькова начала бить людей за деньги. Сперва в кикбоксинге и муай-тай, а потом и параллельно в смешанных единоборствах. Для уверенности в октагоне россиянке пригодились занятия боевым самбо.

Путешествие по океану MMA Янькова начала с турнира White Rex: Birth of a Nation. В своем первом же бою ей удалось взять на болевой итальянку Элеонору Тассинари. Несмотря на удачный дебют, выступление под эгидой бренда с весьма спорной репутацией Яньковой позже аукнется легким имиджевым штормом.

Второй бой россиянка провела уже на турнире Fight Nights. Вынудив соперницу сдаться, Янькова одержала вторую победу в MMA подряд и попала на карандаш Bellator. Подписание россиянки состоялось в 2016 году. Янькова позже признается, что и не рассчитывала на такой резкий рост в карьере. Да, она видела себя рядом с бойцами ведущих промоушенов, но полагала, что впереди долгие годы кропотливой работы. Теперь ей предстояло доказать, что американцы подписали ее не за красивые глазки.

Едва ли россиянке удалось стать значимой боевой единицей для промоушена. Янькова исправно попадала в многочисленные рейтинги красоток от MMA, но вот в самом октагоне появлялась нечасто. За два года Яньковой удалось провести всего три поединка. Самый запоминающийся — бой против Виты Артеги. Несмотря на поражение судейским решением, американка серьезно поработала над внешним видом русского секс-символа MMA. Помимо относительно безобидного фингала под глазом, россиянке сломали нос.

Одна из причин редких выступлений — Яньковой тяжело дается сгонка веса. Потому все три боя Bellator — в каждом из которых она выходила победительницей, — россиянка провела в промежуточной весовой категории. Тренерскому штабу, судя по всему, удалось исправить положение. Если перед своим третьим боем Янькова весила почти 61 килограмм, то на взвешивании в Лондоне перед последним боем, с британкой Джексон, она весила уже 56,7 килограмма.

Шутят, что россиянка заочно обогнала соперницу… По количеству подписчиков Instagram. Действительно, Янькова умеет себя преподнести. Социальная активность Яньковой компенсирует нечастое появление в боях. Часть мужской аудитории, судя по сальным комментариям, были бы не прочь попасть россиянке на удушающий.

Модельная внешность не дает Яньковой сидеть без дела. Реклама, интервью — россиянка, кажется, не пропадет, даже если останется без боя еще на год. Хотя на словах Янькова готова поспорить ни много, ни мало за чемпионский пояс Bellator. Титул чемпиона в наилегчашем весе в данный момент находится в руках непобедимой Илимы-Лей Макферлен. В легчайшем — у Джулии Бадд.

На Bellator 200 россиянка получила поединок в основной кард. Но перед боем, не забыв дежурное «я рада быть частью этого турнира», Янькова пожаловалась иностранному журналисту на недостаток внимания со стороны промоушена. Возможно, боец из России уже была уверена в способности потянуть «титульник».

Накануне Bellator 200 Янькову попытались вывести из равновесия, припомнив сотрудничество с White Rex. Россиянка не просто один раз сразилась на событии, организованного этой компанией. Она также засветилась в рекламном ролике, где ее окрестили Русской Валькирией. Припомнила как раз соперница по бою.

«Она дебютировала в наци-промоушене», — Джексон в преддверии боя вокруг да около не ходила.

Россиянка обвинения отмела. Янькова отринула обвинения — ни с какими фашиствующими организациями она не сотрудничает.

Британка отметилась и на церемонии взвешивания бойцов. Джексон проигнорировала протянутую руку Яньковой. И, кажется, этим только раззадорила соперницу.

«Ну я вот, например, училась в обычной российской школе, и там за такого рода игнор можно было и огрести»— написала Янькова на своей странице в Instagram.

По части подготовки к Яньковой нет вопросов. Россиянка тренировалась с американской командой из AKA Thailand. Ближе к схватке Янькова перешла на время по Гринвичу, и впахивала в опустевшем зале по ночам.

Поединок на «Уэмбли» вышел непростым для обеих спортсменок. В конце третьего раунда Янькова, казалось, была близка к тому, чтобы поймать уставшую соперницу на болевой. Ждать финального гонга для россиянки был не вариант. Бойцы изрядно друг друга потрепали, рассчитывать на удачное судейское решение было опрометчиво.

Дожать соперницу у россиянки, по-видимому, не вышло из-за недостатка хладнокровия. Неуступчивая Джексон вывернулась из под россиянки. А уставшая Янькова в решающий момент отдала спину. Англичанка не стала проводить удушающий, вместо этого она принялась урабатывать дизориентированную россиянку небрежными ударами вплоть до конца третьего раунда. После того, как рефери развел соперниц по утрам, камера навела крупный план на Янькову. Россиянке, кажется, было плевать на перебитый безжалостными локтями англичанки нос. Она ждала решения судей, которое, увы, принесло Яньковой первое поражение в карьере.