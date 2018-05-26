Мусаси — новый чемпион Bellator, Янькова потерпела первое поражение

Лондон, Англия. Нидерландец Гегард Мусаси (44-6-2) завоевал титул чемпиона Bellator в среднем весе, не оставив шансов бразильцу Рафаэлю Карвалью (15-2) в главном событии турнира Bellator 200.

Спустя минуту после начала схватки Гегард провёл тэйкдаун и уже не выпускал соперника из объятий. Карвалью отчаянно пытался вернуть вертикальное положение, но Мусаси снова и снова ронял его на настил, в итоге вышел в фулл-маунт, вынудил перевернуться на живот и принялся безответно вколачивать в голову и блок бразильца удары правой рукой. За 1:25 до конца стартового раунда рефери дал отмашку к прекращению боя.

ВИДЕОЗАПИСЬ поединка Мусаси-Карвалью (появится позже)

В рамках основного карда первое поражение в профессиональных ММА потерпела россиянка Анастасия Янькова (5-1), проводившая четвёртый поединок в Bellator. Её обидчицей стала британка Кейт Джексон (10-3-1), которая благодаря тэйкдаунам и уверенному контролю с граунд-энд-паундом в партере сделала бой малоконкурентным. 30-26, 30-26 и 29-27 в пользу Кейт.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Янькова-Джексон (появится позже)

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