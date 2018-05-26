Американский боец ММА Диас арестован за домашнее насилие

Известный американский боец мексиканского происхождения Ник Диас, у которого имеется контракт с ведущей лигой смешанных единоборств UFC, арестован по подозрению в домашнем насилии. Предполагаемая жертва спортсмена была его знакомой женщиной.

Пострадавшую отвезли в госпиталь, а Диас угодил в полицейский участок, сообщает издание MMA Junkie. При этом, как сообщил один из свидетелей происшествия, атлет сопротивлялся аресту. Слушание по делу пройдет в ближайшие дни, пока обвиняемый будет находиться за решеткой.

Диас не выступал в октагоне ММА два с половиной года, причиной чего стала дисквалификация за проваленный тест на марихуану. При этом боец получил максимум наказания за провинность, отказавшись сотрудничать с Атлетической комиссией, которая ведет подобные дела и выдает лицензии атлетам.