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Диас арестован за домашнее насилие
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Американский боец ММА Диас арестован за домашнее насилие 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Известный американский боец мексиканского происхождения Ник Диас, у которого имеется контракт с ведущей лигой смешанных единоборств UFC, арестован по подозрению в домашнем насилии. Предполагаемая жертва спортсмена была его знакомой женщиной.
Пострадавшую отвезли в госпиталь, а Диас угодил в полицейский участок, сообщает издание MMA Junkie. При этом, как сообщил один из свидетелей происшествия, атлет сопротивлялся аресту. Слушание по делу пройдет в ближайшие дни, пока обвиняемый будет находиться за решеткой.
Диас не выступал в октагоне ММА два с половиной года, причиной чего стала дисквалификация за проваленный тест на марихуану. При этом боец получил максимум наказания за провинность, отказавшись сотрудничать с Атлетической комиссией, которая ведет подобные дела и выдает лицензии атлетам.
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