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Обычный дальнобощик наказал ММА-бойца за хамство
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Обычный дальнобощик наказал ММА-бойца за хамство 

Don't Panic 34 минуты назад
Фото: Don't Panic
Зрители посмеялись, когда в ринг против профессионала вышел обычный дальнобой. Этот парень реально просто проходил мимо и все ожидали, что он ляжет уже в первом раунде.
Уже начало боя показало, насколько все ошибались. Шуточки про желтую майку лидера еще какое-то время сыпались по инерции, но основная часть зрителей примолкла — водитель работал очень уверенно.
В партере у бойца ММА уже просто не оставалось шансов. Дальнобой взял массой и физической подготовкой — попробуй-ка сбрось с себя такую махину.
Рефери перевел бой наверх. И тут все закончилось очень быстро: обманное движение левой и тяжелейший хук правой отправил бойца ММА в нокаут.
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