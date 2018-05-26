Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Конору Макгрегору, намекнув на предстоящий возможный поединок с экс-обладателем чемпионского пояса. «Когда увидишь его, скажи ему: Конор, игра поменялась, теперь тебе надо играть по-взрослому, там больше не будет запертых автобусов с охранниками внутри и снаружи, теперь придётся тебе самому решать эти проблемы, один на один, а если не хочешь — так и скажи, тебя все поймут», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.