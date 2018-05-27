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Нурмагомедов: «Мечтал попасть на финал ЛЧ, да еще и на матч лучшей команды в истории»
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Нурмагомедов: «Мечтал попасть на финал ЛЧ, да еще и на матч лучшей команды в истории» 

SPORT24.ru 1 час назад
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.
«Всегда мечтал попасть на финал Лиги Чемпионов, да еще и на матч лучшей команды за всю историю. Потрясающая атмосфера на финале», — написал Нурмагомедов в своем «Инстаграме».
Стоит отметить, что «Реал» третий сезон подряд стал победителем Лиги чемпионов. Такое достижение прежде не покорялось ни одному из европейских клубов. Всего мадридцы в 13-й раз в истории выиграли главный клубный европейский трофей.
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