Самые эпические нокауты Емельяненко

Тяжеловес из России, Александр Емельяненко , заслуженно считается одним из главных нокаутеров в истории ММА. Уже в начале пути русский витязь показывал в ринге очень мощные удары — даром, что сам он базовый самбист.

В боях Емельяненко больше полагается на свои быстрые руки и боксерскую технику. Одного удачного попадания порой хватает, чтобы усадить противника на пятую точку.

Одной из первых жертв русского витязя стал британский боец Джеймс Томпсон . Этот нокаут уже вошел в легенды: англичанин всем своим видом показывал, что сейчас просто порвет Александра в ринге. И в итоге весь бой продлился около минуты — с предсказуемым результатом.

Емельяненко вообще не любит хамов, как и положено настоящему бойцу. Посмотрите, как он наказывает за неуважение соперника, который вел себя очень некрасиво еще на взвешивании.