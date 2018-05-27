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Самые эпические нокауты Емельяненко
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Самые эпические нокауты Емельяненко 

Don't Panic 3 часа назад
Фото: Don't Panic
Тяжеловес из России, Александр Емельяненко, заслуженно считается одним из главных нокаутеров в истории ММА. Уже в начале пути русский витязь показывал в ринге очень мощные удары — даром, что сам он базовый самбист.
В боях Емельяненко больше полагается на свои быстрые руки и боксерскую технику. Одного удачного попадания порой хватает, чтобы усадить противника на пятую точку.
Одной из первых жертв русского витязя стал британский боец Джеймс Томпсон. Этот нокаут уже вошел в легенды: англичанин всем своим видом показывал, что сейчас просто порвет Александра в ринге. И в итоге весь бой продлился около минуты — с предсказуемым результатом.
Емельяненко вообще не любит хамов, как и положено настоящему бойцу. Посмотрите, как он наказывает за неуважение соперника, который вел себя очень некрасиво еще на взвешивании.
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