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Прямая трансляция UFC Fight Night 130: Стивен Томпсон — Дэррен Тилл
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Прямая трансляция UFC Fight Night 130: Стивен Томпсон — Дэррен Тилл 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир UFC Fight Night 130 в Ливерпуле (Англия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Стивен Томпсон (14-2-1) — Дэррен Тилл (16-0-1)
Неил Мэгни (20-6) — Крэйг Уайт (14-7)
Арнольд Аллен (12-1) — Мадс Бёрнелл (9-2)
Макван Амирхани (13-3) — Джейсон Найт (20-4)
Нордин Талеб (14-4) — Клаудио Энрике да Силва (11-1)
Эрик Спайсли (10-3) — Дэррен Стюарт (7-3)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6 КАНАЛ №7  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ боя Томпсон-Тилл от vRINGe.com  Начало трансляции основного карда (27 мая) — 20:00 (Киев/Москва) и 23:00 (Астана)
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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