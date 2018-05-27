Прямая трансляция UFC Fight Night 130: Стивен Томпсон — Дэррен Тилл

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир UFC Fight Night 130 в Ливерпуле (Англия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Неил Мэгни (20-6) — Крэйг Уайт (14-7)

Макван Амирхани (13-3) — Джейсон Найт (20-4)

Эрик Спайсли (10-3) — Дэррен Стюарт (7-3)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6 КАНАЛ №7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ боя Томпсон-Тилл от vRINGe.com Начало трансляции основного карда (27 мая) — 20:00 (Киев/Москва) и 23:00 (Астана)

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

AceStream

SopCast

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter и Facebook: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.